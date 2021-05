A kto tu chce vojnu s Ruskom? (píše Michal Havran)

Autor je teológ a spisovateľ

Nedostavaná Ficova diaľnica, ktorá mala roky svoje pomenovanie napísane na jednom z betónových pahýľov trčiacich v krajine, dadaistické plagáty poľovníckych predajní pred a za hlavným mestom bilbordov, Ružomberok s rozbitými cestami, hrdzavými potrubiami, prerušovanými reklamami na Komunistickú stranu Slovenska s nápisom Bez socializmu to nepôjde, ako keby to so socializmom v minulosti išlo, a do toho bilbordová novinka v podobe kampane akéhosi zväzu slovensko-ruského priateľstva, ktorý dal nalepiť svoje transparenty všade tam, kde, ako hovorí plagát, ľudia nechcú vojnu s Ruskom.

Okrem toho sa stretli priatelia Ruska, a nestačila im na to udalosť na facebooku, ale dávajú domácim a cestovateľom najavo, že sa stretávajú na bilbordoch pri pumpách, nad červeno-bielymi zábradliami pri cestách a krajniciach, plynulo prechádzajúcich z blata do rozdrveného chodníka, do podoby mestského Kneippovho kúpeľa, v ktorom vás nezachránia ani barefootové topánky, ani gumáky, ani lyžiarky.

Nabudúce Boko Haram

"Nechceme vojnu s Ruskom" sprevádza každoročná jazda motorkárov s výrazmi pivárov po päťdesiatich krígľoch na Šírave, s patetickými sovietskymi zástavami, ktoré môžu priniesť aj do centra Banskej Bystrice na motorkách vyrobených v Togliatti alebo v Novgorode, a robia úkony, ktoré im neprislúchajú, ktoré nie sú prejavom úcty padlým chlapcom pri oslobodzovaní našich miest, ale cestou a liturgiou iného druhu.

Nie preto, že parkujú tam, kde obyčajný občan dostane pokutu, ale práve preto, že sa vydávajú za niečo, čím nikdy neboli.