Akceptácia cudzincov je u nás mission impossible

Správne nastavená migračná politika môže prispievať k riešeniu problému s nízkou pôrodnosťou.

6. máj 2021 o 11:15 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

V jednom zo statusov, ktorými minister financií Igor Matovič rozvíril diskusiu o klesajúcej pôrodnosti a potrebe prorodinnej politiky, sa okrem iného píše: "Cesta vyšším zadlžením bude zarúbaná, migrantov nechceme, kradnúť sa nebude a šetriť už nebude kde."

Za pozornosť stojí, ako sa výrok "migrantov nechceme" ocitol na zozname konštánt, s ktorými jednoducho musíme rátať.

Je zrejmé, že ak Matovič píše "migrantov nechceme", opiera sa o prieskumy verejnej mienky. Tie dlhodobo ukazujú, že v otázke akceptácie cudzincov patria obyvatelia Slovenska v rámci celej EÚ medzi najviac odmietavých.

Najnovšia štúdia Centra pre výskum etnicity a kultúry dokonca ukazuje klesajúci trend v ochote akceptovať, aby sa súčasťou Slovenska stali aj ľudia pochádzajúci z iných kultúr. Kým v roku 2009 sa s výrokom "Slovensko je krajina Slovákov..." stotožňovalo iba 44,6 percenta respondentov, podľa aktuálnych výsledkov z roku 2020 je to už 70,3 percenta.

Bývalý premiér sa však rád pasuje do roly politika, ktorý rád prijíma ťažké výzvy. Najnovšie si na svoj zoznam pridal cieľ zvýšiť pôrodnosť na Slovensku. Možno by však stálo za zamyslenie, či neinvestovať energiu aj do zmien postojov nášho obyvateľstva k cudzincom.