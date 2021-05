Ako dlho sa dá opakovať tá istá chyba?

Tentoraz to určite bude iné. No určite.

6. máj 2021 o 18:52 Ondrej Podstupka

Nič to, že to nikde na svete nefunguje, u nás to dopadne inak.

Magické myslenie vlády bolo jasne vidno už počas doteraz najťažšej vlny pandémie na Slovensku. Striedavo dopĺňalo alebo nahrádzalo politicky ťažké rozhodnutia, napríklad o uzatvorení krajiny pred sviatkami. Následky sme znášali celú jar a stáli nás tisíce predčasne ukončených životov.

Nie je pre nás ťažké súcitiť pri pohľade na obrazy z Indie, kde magické myslenie a skorý úspech viedol vládu k zopakovaniu chýb, aké sa stali v mnohých iných krajinách sveta.

Opatrenia prichádzali neskoro, chaoticky a jasné odporúčania odborníkov sa podriaďovali politickej objednávke.

Používali sa aj metafory o veľkej vojne, aj uistenia, že zasadia pandémii smrtiacu ranu do niekoľkých týždňov. Chápeme, odžili sme si niečo podobné.