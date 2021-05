Načo dnes existuje strana Za ľudí? (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Nejde o to, či, kedy, ako a s kým sa mal Andrej Kiska pred voľbami spojiť. Nejde o to, ako inak mohli potom voľby dopadnúť a čo by bolo, ak by bolo. Má to zhruba rovnakú hodnotu, ako búchať do stola, že Poprad by si už ten titul v hokeji fakt zaslúžil.

Áno, zaslúžil by si. Ibaže je to úplne jedno.

Rovnako jedno dnes je, čo Kiska urobil alebo neurobil a mal urobiť inak. Alebo ako inak to mohlo byť. Fakty sú takéto: Kiska sa s nikým nespojil, založil stranu, tá vo voľbách prepadla, Kiska odišiel, strana existuje. Áno, existuje, to je asi tak všetko, čo sa o nej dá povedať, a ešte ani tým si nie sme istí.

Otázka je totiž, načo vlastne. Načo vlastne existuje strana Za ľudí? A existuje ešte? A jej členovia o tom aj vedia?

Tento článok mohol vzniknúť aj deň po voľbách. Mohol a možno aj mal dokonca vzniknúť ešte pred nimi. Prešiel však rok aj niečo a nezlepšilo sa to. Naopak, argumenty pribúdajú. Veď to už nemôže baviť ani jej členov.

Snehová guľa sa nielen nabaľuje, ale aj topí

Ak ste bývalý prezident a dôveruje vám aspoň časť verejnosti, môžete založiť stranu, prečo nie. Najmä ak treba stelesniť zmenu a vy ste dokázateľne nejaké boje vybojovali.

Zastrešíte to, rozkročíte sa od Námestova po bratislavské Staré Mesto (Rado Procházka pozdravuje), objímete celú krajinu, založíte veľkú stranu, do druhého radu postavíte ľudí, čo aj za niečo stoja (Rado zase pozdravuje), no a potom vám už vlastne len nabiehajú percentá, lebo tomu všetci uveria.

To je ideálny prípad. Ibaže sa nestal (Ahoj, Rado).

V skutočnosti to bolo tak, že Andrej Kiska nikdy nevyzeral, že tomu naozaj verí. Nikdy nevyzeral, že to myslí vážne. Nikdy nevyzeral, že sa mu chce. No a to je tak trochu problém, lebo ak takúto stranu založíte, tak tá strana ste vy. Vy konkrétne, bývalý prezident. Všetci ostatní sú, pri všetkej úcte, len v tom druhom rade a bez vás by tam neboli.

No a ak k tomu pristúpite ako Andrej Kiska, tak na tom prvom mieste ostane prázdno. Strana príde o garanta toho, že vlastne má nejaký zmysel. Dnes si môžeme povedať, že to bolo cítiť už pred voľbami.

A tak nastal opačný efekt. Nič nerástlo, celý čas bolo vlastne len horšie. Snehová guľa sa totiž nemusí len nabaľovať, môže sa aj topiť.

Len štyri zásadné problémy