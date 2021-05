Matovič aj Krajniak chcú riešenie z rozprávky

Poľský vzor nefunguje, pozrime sa radšej na Bidena.

11. máj 2021 o 9:19 Martin Kugla

Autor je politológ a publicista

Ministri Krajniak a Matovič predstavili návrhy, ako cez dôchodok, respektíve zvýšenie dávok na dieťa, zvýšiť pôrodnosť. Sú síce ukrutne drahé, ale zato takmer určite nebudú fungovať.

Rozprávka Vladimíra Palka

Poradca ministra práce a autor návrhu Vladimír Palko uviedol ako jeden z deklarovaných cieľov zavedenia „rodičovského bonusu“ do dôchodkového systému podporu pôrodnosti. Palko ako ideový základ tohto návrhu označuje rozprávku O troch grošoch.

Deti by podľa tohto návrhu mali odvádzať časť odvodov priamo na dôchodky ich rodičov. Mala by to byť až jedna pätina, čo by znamenalo buď zníženie ostatných dôchodkov, alebo nutnosť nájsť dodatočných 700 až 800 miliónov eur ročne.

Princíp „troch grošov“ je však obsiahnutý už v súčasnom prvom pilieri, kde všetky deti odvádzajú všetkým rodičom časť svojho zárobku, ktorý sa potom delí podľa spoločnosťou dohodnutého mixu zásluhovosti a solidarity. Nepotrebujeme doslovnú interpretáciu rozprávky.

Okrem závažných otázok o spravodlivosti takého návrhu, ako je diskriminácia rodičov, ktorých deti zomreli, stali sa invalidmi alebo odišli pracovať do zahraničia, prečo by sa dôchodok rodičov mal odvíjať od platu ich detí a nie od toho, koľko pracovali oni?

Alebo prečo by mali byť zvýhodnení obaja rodičia, keď „obetu“ priniesli takmer výlučne matky?

Prečo si Krajniak s Palkom myslia, že veľmi vzdialená vidina vyššieho dôchodku bude motivovať matky k zníženiu príjmu (materská) a zvýšeniu nákladov (na dieťa) dnes? Prečo nepodporiť matky hneď?

Poliaci neuspeli

S ďalším nápadom na podporu pôrodnosti prišiel nedávno minister Matovič. Podľa toho, čo zatiaľ o ňom vieme, ide o kópiu poľského programu 500+.