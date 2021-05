Bolo to prvé odvolávanie člena vlády, pri ktorom o stanovisku kabinetu neinformoval prítomný premiér.

10. máj 2021 o 18:57 Peter Tkačenko

Inštitút odvolávania ministrov v parlamente nemá veľa priaznivcov. Na rozdiel od odvolávania vlády takto ešte neprišiel o funkciu žiadny minister, takže sa to považuje za opozičné divadlo a vylievanie špiny. To je síce pravda, ale vzhľadom na obmedzené možnosti opozície je to tak v poriadku.

My ostatní si aspoň môžeme vypočuť rozpravu a vyhľadávať inotaje, ktoré nám čo-to naznačia o vzťahoch v koalícii. Tentoraz to nebolo ťažké, hoci nebolo podstatné, čo zaznelo, ale to, čo nezaznelo.