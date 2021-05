Aký dejepis učia na ruskej škole v Prahe

Článok pokračuje pod video reklamou

Autorka je redaktorkou českého Deníka N

Vrhli sa na mňa ako sršne. Obe znepriatelené bubliny – tá, čo považuje Rusov za pôvodcov nešťastia celého sveta a vidí ruského agenta za každým rohom, aj tá, ktorá sa cíti byť pokračovateľom Kramářovho panslavizmu a dnešné Rusko vníma ako posledné územie mravnosti, vznešenosti a poriadku v dekadentnom svete.

Napísala som totiž, že sa v Prahe ruší ruská stredná škola, pretože vzťahy Moskvy a Prahy sú na bode mrazu. Je to až také zlé, že neumožňujú ani existenciu pozostatku Masarykovej Ruskej pomocnej akcie – ruskojazyčnej strednej školy v pražskom Bubenči, vybudovanej Čechoslovákmi pre deti ruských emigrantov, utekajúcich pred boľševikmi v 20. rokoch minulého storočia.

Po tom, ako česká rozviedka odhalila, že za výbuchom v muničnom sklade vo Vrběticiach stáli ruskí agenti, sa väčšina majiteľov ruských diplomatických pasov musí vrátiť domov a do vlasti sa vracajú aj Česi z veľvyslanectva v Moskve.

Znamená to, že v Prahe do konca mája nezostane ani jeden ruský učiteľ, ktorý by mohol v rodnom jazyku vzdelávať deti ruských emigrantov, zamestnancov veľvyslanectva, prívržencov Putina, žijúcich v Prahe, ale aj jeho skalných odporcov.

Deti rodičov s najrôznejšou ideologickou výbavou budú musieť prestúpiť do škôl českých, anglických alebo do francúzskych.

Škola pod ruskou vlajkou

Na jednej strane je mi detí, často mojich priateľov, ľúto, pretože len chceli vzdelanie v ruštine a na vysokých školách potom často bez problémov pokračovali v češtine alebo v angličtine. Niektorí chodili do ruskojazyčného gymnázia len raz týždenne, aby nestratili rodný jazyk.

Nevideli v tom žiadnu ideológiu či podporu Putina, žiadne podkopávanie českého právneho poriadku alebo demokratických hodnôt.

Na strane druhej, zriaďovateľom školy je ruské ministerstvo zahraničných vecí. Teda to ministerstvo, ktorého hovorkyňa Maria Zacharovová nazýva Čechov „lokajmi“ slúžiacimi Spojeným štátom a ktoré hrozí tvrdým trestom za to, že sme sa odvážili protestovať proti diverznej činnosti cudzieho štátu na našom území.

Oba tábory, zúrivo proruský aj vytrvalo protikremeľský, mi oznámili, že ma už čítať nebudú.