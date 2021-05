Ďalšia prietrž z mračien nad koalíciou je istá

Útok Smeru na Kolíkovú má svoje účinky.

11. máj 2021 o 18:59 Peter Schutz

Článok pokračuje pod video reklamou

Tvrdenie, že parlamentný útok Smeru na zrejme najefektívnejšiu ministerku vlád Matoviča a Hegera, sa minul účinku, nie je korektné.

Ešte aj keď skóre z hlasovania svedčí o politickej nulite vyslovovania nedôvery, presah na koaličný život môže byť aj takmer rovnako búrlivý, ako keby Kolíkovú rovno odvolali.

Súvisiaci článok Objatie Kolíkovej ako prejav podpory. Heger zatiaľ nevystúpil proti Matovičovi Čítajte

Záver, že to by predsa zaľudia už odchádzali z vlády, nie je celkom priamočiary. To, že skôr by sa „len“ ďalej štiepili, sa nedá podceniť tiež. Už len preto, že rozumieť Remišovej si vyžaduje čím ďalej, tým väčšiu námahu.

Scenáre rozvratu zostávajú na stole aj po „iba“ geste dešpektu k ministerke od najsilnejšieho klubu. Ani teória, že Kolíkovej sa „iba“ dalo najavo želanie kompromisnejšieho stanoviska vo veci kolúznej väzby, štiepne riziká nezmenšuje.

A keďže abstrahovať od skrumáží okolo daňovo-prídavkovej reformy („reformy“) Matoviča je nemožné, ďalšia prietrž z mračien zbehávajúcich sa nad koalíciou je fakticky istá.

Nejasné len je, koľko prietrží toto spoločenstvo ešte unesie, ktovieako veľa to však nebude.