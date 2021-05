Matovič by mal ubrať plyn

"Normálny" Matovič je možno oxymoron, ale občania by ho ocenili.

12. máj 2021 o 16:05 Peter Tkačenko

Nielen v liverpoolskom futbalovom klube platí, že niekedy to ide a potom zasa nie. One time vyhráte Ligu majstrov, potom domácu ligu, next time si k vám chodia po body Brighton a Fulham.

Podobne sa teraz môže cítiť Igor Matovič, ktorému to ide ako Mourinhovi po druhej sezóne – mizerné výsledky, kabína v rozklade, ale na vine sú akože drzí súperi a novinári.

Pri nástupe do premiérskej funkcie dokázal politicky presadiť čokoľvek a neraz to našlo aj odraz v realite. Sme rodinu od začiatku takticky správne podplatil sľubom vernosti, zaľudia boli po odchode Andreja Kisku dezorientovaní a SaS sa zaviazala neodísť, nech sa deje hocičo.

Vďaka tomu v spoločnosti Richarda Sulíka (!) ohlasoval bezplatnú MHD, plošne vyšparchal národ a jeho človek na hygiene organizoval internačné tábory.