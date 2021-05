Slávnosti utajovania a mystifikácie okolo Sputniku vrcholia

Rusi dovolili, očkovať sa bude.

12. máj 2021 o 17:49 Zuzana Kepplová

Výborne, takže deň po tom, ako bolo pozastavené očkovanie Astrou – napriek tomu, že úmrtia po vakcinácii Pfizerom či Modernou si nevypýtali preoranie očkovacej stratégie –, sa minister Lengvarský odhodlal odkývať Sputnik.

Je to síce vakcína na podobnom princípe ako Astra, ale zato nie je registrovaná v EMA a zjavne ešte ani zaplatená.

Žiada sa hovoriť o dvojakom vakcinačnom kilometri, akým sa v politickej rozprave zaobchádzalo s oboma vakcínami.

Kým nudnú Astru nik nevítal na letisku, stojí oveľa menej a médiá reportovali každé šuchnutie okolo nej, Sputnik obostiera tajomno.

Čaká sa naň ako na tuzexový tovar a expremiér osobne dohliada na kampaň vypúšťaním upútaviek.

Túto dvojkoľajnosť – priam širokorozchodnú – mohol Lengvarský zmierniť, ak by počkal na výrok Európskej liekovej agentúry (spolu so zverejnením zmluvy by to bol jeho prínos k normalizácii diania okolo tejto vakcíny).

Ale nie, neštandard k Sputniku zjavne patrí. Takže Rusi dovolili, ide sa na to!