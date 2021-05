Fico hnev na Čaputovú len predstiera

Pri tomto referende ide len o kampaň.

13. máj 2021 o 14:51 Peter Tkačenko

Keď organizátori referenda o predčasných voľbách finišovali so zberom podpisov, stálo tu, že nech prezidentka urobí s petíciou čokoľvek, niekto bude nahnevaný. Keď sa obráti na Ústavný súd, zúriť budú účastníci petície, keď rovno vyhlási referendum, koalícia objaví protivládny komplot prezidentky s Pellegrinim a Ficom.

Ako vieme, Zuzana Čaputová poslala poštu do Košíc a skutočne sa spustil ryk Smeru, takže by sme sa mohli aj potľapkať po pleci, ako sme to trafili.

Ibaže treba čestne priznať, že intenzita jačania Roberta Fica a jeho Sancha Panzu vzdelaného za hranicu jeho inteligencie prekročila nielen hranice vkusu, ale aj očakávania.

Veď dobre, myslieť si môžeme rôzne veci, je dovolené byť aj nespokojný s rozhodnutím prezidentky, ale čo je to za hanebné blúznenie o pošliapaní ľudských práv či opľúvaní šesťstotisíc voličov? Odkedy je skracovanie volebného obdobia v referende základným ľudským právom?