Výber šéfredaktorky: Fico roztlieskava a Matovič nás stále máta

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

13. máj 2021 o 22:27 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

Robert Fico roztlieskaval skupinku, ktorá chcela odvolať Máriu Kolíkovú z postu ministerky spravodlivosti. Ten istý Fico, pre ktorého na tom istom ministerstve pracovala Monika Jankovská, svojho času aj asistentka a konzultantka Mariana Kočnera.

Robert Fico uplynulý týždeň hovoril o korupcii. Samozrejme, nie o tej, ktorú počas svojej vlády na vysokej pozícii nevidel, ale Kolíková videla. A zazreli ju aj prokurátori, ktorým táto vláda rozviazala ruky a oni začali stíhať ľudí, ktorých vláda Smeru roky chránila.

Kolíková videla aj neschopnosť Igora Matoviča riadiť krajinu, a tak Matovič považoval jej odvolanie za celkom dobrú myšlienku. Až takú dobrú, že časť klubu OĽaNO k nej priľnula.

A tak sme sa všetci sústredili na Eduarda Hegera, ako sa prejaví jeho inštinkt premiéra a ukáže nám, ako vyzerá jasná politická podpora pre reformnú ministerku, ktorú chce odvolať opozícia na čele s Ficom. Heger mohol prehovoriť k parlamentu alebo vyzdvihnúť prácu Kolíkovej, ale najviditeľnejšie bolo nakoniec objatie, ktoré po prežití hlasovania vyvolala samotná politička.

Matovič nás stále máta. Aj po odstúpení zovšadiaľ vyskakuje. Sme ním naozaj posadnutí? „Sputnik, Baťová, veľký tresk a Kolíková. Či sa drží svojich kompetencií ministra financií, alebo freestyluje ďaleko za ich hranicami, slovenská politika je naďalej takmer výhradne Igor Matovič Show,“ píše bývalý poslanec Miroslav Beblavý na svojej autorskej strane. Čo je oveľa dôležitejšie než tento politik, sa dočítate v jeho texte.

Čítajte: Posadnutosť Matovičom ubíja republiku

Štatistiky hovoria pomerne jasne, že je vyššia šanca, že vás zasiahne blesk, než by ste dostali zrazeninu z AstraZenecy. Napriek tomu, AstraZeneca utŕžila ďalšiu ranu na svojej reputácii medzi obyvateľmi Slovenska, keď minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský dočasne pozastavil očkovanie touto vakcínou. Udialo sa to krátko po tom, ako Štátny ústav pre kontrolu liečiv našiel súvis medzi smrťou 47-ročnej ženy a Vaxzevriou. A krátko predtým, než oznámil, že onedlho sa spustí očkovanie Sputnikom. Kolega Ján Krempaský vysvetľoval čitateľom, čo všetko to znamená.

Čítajte: Lengvarský pozastavil očkovanie astrou. Čo to znamená?

Onedlho sa ukáže, či sa na Slovensku nájde 100-tisíc ľudí, ktorí si dajú pichnúť Sputnik. Obidve dávky. Toľko vakcín totiž plánuje vláda použiť z tých dvoch miliónov, ktoré dohodol Matovič potom, ako mu dohodil kontakt na ruského výrobcu maďarský minister zahraničných vecí. A potom, čo bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí vyrobil a podpísal zmluvu, ktorá zjavne naráža na slovenské zákony. Prečo to vlastne nevyšetruje NAKA?

Čítajte: NAKA zmluvu na Sputnik nerieši, Lengvarský políciu u seba nevidel, Krajčí mlčí

Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, ktorý bol jedným z najlepšie zarábajúcich verejných funkcionárov, NAKA vyšetruje pre podozrenie z korupcie. Na to, ako tento prokurátor zamietaním sťažností strpčoval život hokejovej ikone Miroslavovi Šatanovi, sa pozrel kolega z Indexu Tomáš Vašuta, ktorý dopovedal takmer zabudnutý podnikateľský príbeh.

Čítajte: Ako prokurátor Kováčik znepríjemnil život Šatanovi

Ako všetko ostatné, Igor Matovič aj náčrt daňovej reformy oznámil bombasticky a v inotajoch. Spôsobil tým, samozrejme, rozruch, akoby mu práve o to šlo. Ako by sa však dotkla takáto reforma rôznych skupín v krajine, sa pozrela moja kolegyňa z Indexu Martina Raábová. Ak ste náš článok ešte nečítali, máte znovu možnosť.

Čítajte: Matovičova reforma: Koľko pridá zamestnancovci a vezme živnostníkovi?

Často rozmýšľame nad tým, ako si niektoré oslavy a výročia pripomenúť, aby to nebolo mechanické a malo to aj nejakú pridanú hodnotu pre čitateľa. Aby sme neboli len kalendárom, ale aj sprievodcom, ktorý vysvetľuje a inšpiruje.

Na Deň matiek kolegyňa Michaela Žureková pripravila rozhovor s psychiatrom Jozefom Haštom o pute medzi matkou a dieťaťom a o tom, aké vážne sú následky, keď sa toto puto naruší. „Špeciálne prvý rok je veľmi kľúčový. Vzniká vtedy schopnosť človeka dôverovať druhému človeku, prežívať s ním blízkosť ako niečo pekné, zažívať, že sa na druhého dá spoľahnúť a že naplní jeho potreby,“ hovorí Hašto.

Čítajte: Psychiater Hašto: Rumunské siroty sú príkladom, čo sa stane dieťaťu bez puta s matkou

Dostala som tento týždeň dojemný rukou písaný list od 90-ročnej lekárky, čitateľky, ktorá nás denne číta. Nesmierne ma to potešilo, že sa zamýšľa nad našimi článkami a zaujíma sa o svet, ktorý okolo nej tak rýchlo tečie. Na takéto listy vždy vlastnoručne odpisujem, lebo vymažú pachuť anonymných útokov a vulgarizmov.

Ďakujem za všetky vaše podnety a úvahy a za slušné reakcie. Tie ostatné vlastne končia tam, kde patria.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

