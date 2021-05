Prichádzajú noví naši ľudia (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Čo je a nie je konflikt záujmov

Odvolávali ministerku spravodlivosti Kolíkovú, a to bolo dobre, lebo pri tejto príležitosti sa vždy ukáže, kto je kto, a hovoria sa veci.

Čiže napríklad taký poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, povedal, že Kolíková je ako Šaňo Mach, teda ak nie horšia, a Smer ako strana zase vyhlásil, že Kolíková podporuje homosexuálov.

No a homosexuáli, ako vieme, jedia deti a tak celkovo ničia a rozvracajú, takže keď sa táto tu naša unavená spoločnosť definitívne rozpadne, nebude to pre korupciu a našim ľuďom a diletantstvu a nekompetentnosti a preto, že vôbec nevieme, čo to vlastne chceme, ale pre homosexuálov. Samozrejme.

Našťastie, v OĽaNO boli aspoň o niečo slušnejší a hovorili, že im tie Kolíkovej vysvetlenia nie celkom sedia a aj nejaký ten konflikt záujmov tam vidia, teda aspoň niektorí. Lebo Kolíkovej brat a jeho spoločník a budova, to je konflikt záujmov.

Nie ako keď štátny tajomník na ministerstve zdravotníctva zároveň vlastní MOMky. Chápete.

Matovič prehral

No a potom sa hlasovalo a boli výsledky a dosť veľa poslancov OĽaNO Kolíkovú podržalo, takže jedni tvrdili, že mnohí už až tak nestoja za Matovičovom. Veľa poslancov však Kolíkovú nepodržalo, takže druhí hovorili, že mnohí ešte stále za Matovičom stoja.

V každom prípade napríklad poslanec Pročko trafil do dverí a my mu blahoželáme, lebo to vonkoncom nebýva zvykom.

Igor Matovič teda prehral a bolo mu ublížené, no a tak zase vytiahol Sputnik. A ozval sa aj ten ruský fond, čo mu šéfuje pán Kirill, že sa im nepáčia články, v ktorých slovenské noviny citujú stanovisko slovenských orgánov. A my držíme palce, pán Kirill.

A Igor Matovič mal narodeniny a dostal kvety a veterník, aj Peter Pellegrini mal narodeniny a varil cibuľu.

Na čej ste strane?

Palestína bojovala s Izraelom a Izrael s Palestínou a tí, ktorí boli na strane Palestíny, bojovali s tými, ktorí boli na strane Izraela, a tí, ktorí boli na strane Izraela, bojovali s tými, ktorí boli na strane Palestíny. A spolu bojovali proti tým, ktorí odmietli byť na jednej alebo druhej strane.

A prezidentka oznámila, že sa ohľadne referenda o predčasných voľbách obráti na Ústavný súd, takže tí, ktorí boli za referendum, ju kritizovali, lebo je proti nemu, a tí, ktorí boli proti referendu, ju kritizovali, lebo je na strane mafie.

No a keď ste na strane mafie, tak to je katastrofa; aj keď zase nie až taká katastrofa, ako keď ste na strane homosexuálov.