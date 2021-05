S fotkou Pčolinského v peňaženke

Ako sa Kollár stal ľudskoprávnym aktivistom proti Kolíkovej.

17. máj 2021 o 13:50 Zuzana Kepplová

Škoda, že Boris Kollár nestrávil liečbu po nehode na bežnom lôžkovom oddelení v covidovom režime.

Čiže bez návštev, bez vlastných ošetrovateliek a so starostlivosťou, aká sa dostane Jozefovi Makovi, ktorého za ostatný rok zaviedol neduh do nemocníc v núdzovom stave.

Kollár by azda po brutálnom dotyku so stavom štátu utekal do parlamentu a z kancľa by hromžil o neľudských hrôzach, ktoré pacient zažíva.

Takto uvažujeme s ohľadom na jeho vypätý aktivizmus vo veci kolúznej väzby, ktorá ho svojím extrémnym nepohodlím a zdĺhavosťou procesov doháňa do ľudskoprávneho amoku.