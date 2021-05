Zaráža, že sa o miestach v škôlkach ešte diskutuje

Problémy sú známe dve dekády. Kde to viazne?

17. máj 2021 o 14:10 Daniel Gerbery

Autor je sociológ a vysokoškolský pedagóg, venuje sa najmä otázkam chudoby



Medzi expertmi existuje široká zhoda v tom, že zvýšená finančná podpora rodín sama osebe nevedie k zvýšenej pôrodnosti. Dôvodov je veľa a viaceré z nich už vo verejnej debate zazneli.

Avšak už samotný fakt, že vývoj pôrodnosti je formovaný dlhodobými sociálnymi a kultúrnymi zmenami, musí vyvolať pochybnosť, či ho možno zvrátiť jedným opatrením rodinnej politiky. A očakávať radikálny zlom v horizonte niekoľkých rokov? Nonsens.

Natíska sa potom už zľudovená, typicky slovenská otázka – aká bude v tomto prípade hodnota za peniaze?

Navyše spôsob, akým bola táto téma nastolená, zatiaľ neumožňuje odčítať, čo je vlastne „problém“, na ktorý by sa malo cieliť.

Sú to mladí ľudia, ktorí sa rozhodujú, či mať, alebo nemať prvé dieťa? Alebo sú to rodičia, ktorí sa rozhodujú o príchode ďalšieho dieťaťa do rodiny? Budeme rovnako pristupovať k narodeniu prvého, druhého a tretieho dieťaťa?

Tieto situácie by sa mali rozlišovať, pretože ak už majú byť objektom rodinnej politiky, tak vyžadujú odlišný mix opatrení.