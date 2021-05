Zasmejme sa s Veronikou Remišovou

Nedostatok snahy jej vyčítať nemôžeme, s výsledkami je to horšie.

17. máj 2021 o 15:53 Peter Tkačenko

Toľko sme sa bavili na personálno-manažérskych schopnostiach bývalého predsedu vlády, že ako politická lasica sa pozornosti úspešne vyhýbala mrštná predsedníčka istej koaličnej strany. Ale líderka zaľudí si pobyt vo svetle reflektorov zaslúži a na každého raz príde.

Článok pokračuje pod video reklamou

Veronika Remišová dostala stranu do daru bez väčšej vnútornej oponentúry, ale dnes by jej ju najradšej zobrali ešte aj tí členovia, ktorí si so značkou Za ľudí ani nespájajú budúcnosť. (Všetci.) Keď Mária Kolíková a kolektív uvažujú o mocenskom prevrate, musí to byť naozaj zlé.

Pritom ak niečo Remišovej nemôžeme vyčítať, tak je to nedostatok snahy. Hneď po voľbách sa blysla priam matovičovským tlakom na výmenu bývalých kádrov Smeru, stala sa povestná ignorovanými tlačovými správami so v zásade správnymi návrhmi a prekonala všetky rekordy v diskutovaní s Robertom Ficom. Kde sa asi stala chyba?