Okolo mňa je plno pohoršených

Dnes to nemajú také ľahké ako ich pohoršení predkovia, ale o to viac sa snažia.

18. máj 2021 o 9:26 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

„Because it's so much fun!“ Skríkol režisér Quentin Tarantino na moderátorku, keď sa ho po ixtý raz spýtala, prečo je vo filme Kill Bill toľko násilia. Tá žena bola pohoršená.

Keď v roku 1984 uvideli diváčky v Minneapolise poľskú sci-fi komédiu Sexmisia režiséra Juliusza Machulskiego, takisto ostali pohoršené. Označili film za antifeministický, fašistický, šovinistický a sexistický.

Filmy Kill Bill a Sexmisia, chvalabohu, nezakázali.

Ináč dopadol film Hoří, má panenko Miloša Formana, ktorý tak pohoršil dobrovoľných hasičov, že šiel do trezoru (to bolo väzenie pre filmy.) Vidieť sme ho mohli až po amnestii na filmy v osemdesiatom deviatom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Silvestrovská scénka s názvom Opera zasa pohoršila socialistických družstevníkov. Po jej odvysielaní dostal program Ktosi je za dverami Lasicu a Satinského v slovenskej televízii definitívny zákaz.

Dejiny umenia sú dejinami pohoršenia. Vždy sa nájde niekto, kto sa urazí, aj keď mu nikto neublížil.