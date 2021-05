Vo výsledku dostaneme to isté, čo predtým

Je to skrátka na zaplakanie, ale zároveň sa tým akoby vraciame do normálu.

21. máj 2021 o 9:17 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Do toho, chlapci, potraumatizujte nás ešte trochu, potýrajte, už nám to chýbalo, pohádajte sa o detské prídavky a väzobné lehoty, vykričte si staré hriechy a najmä – povaľte už konečne tú hrádzu proti korupcii, ktorú ste tak vehementne sľubovali, len ste ju akosi zabudli dostavať, lebo pozatváraných je ako myší, iba s právoplatne odsúdenými je to naďalej akési biedne, o veľkých rybách škoda reči.

No a ten Trnka, to sa nám asi sníva, že je stále prokurátor, čo mal vari do svojej kancelárie namiesto Kočnerovej kamery nainštalovať výbušný systém, aby ste ho aspoň prepustili, keď ho už odmietate preveliť tam, kam nespochybniteľne patrí, do zostrenej izolácie, zima ako v psinci, dvojitá mreža, tu je pričňa, tam vedro, trikrát denne suchá kôrka, no a vrav, tu na ten diktafón, chceme mená, dátumy, presné sumy.

Nie je možné, aby si mal len toho Počiatka, kto ďalší sa na gauči prestal pretvarovať a vysypal to zo seba, čo presne ukradol a koho v rámci sprostých rečí namočil, no a keď pekne zaspievaš, pravdivo a bez falošných tónov, potom možno zvážime, či ťa zaživa ešte aspoň na pár rokov pustíme späť medzi ľudí.