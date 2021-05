Testovala vakcínu Pfizeru: Vírusu som sa bála viac ako klinických testov

Autorka je šéfredaktorkou The Slovak Spectator

Jennifer mala vždy dobrú náladu, aspoň tak si ju pamätám. Aj teraz, keď pije svoju prvú rannú kávu a kýva mi cez obrazovku z druhej strany Atlantiku, usmieva sa akoby bol stále rok 2006, keď sme spolu študovali žurnalistiku v Dánsku. Alebo ako keby v sebe mala aspoň tri dávky Pfizeru.

Bohužiaľ, alebo aj chvalabohu, platí druhá možnosť. Jennifer Backer zo St. Louis dostala za posledných šesť mesiacov tri dávky vakcíny proti covidu a hovorí, že dôveruje vede. Aj ja dôverujem vede, ale inak ako ona. Na nej testovali vakcínu Comirnaty.

Prvú dávku dostala v čase, keď sme na Slovensku ešte netušili, ako veľmi nás druhá vlna epidémie zasiahne. Od začiatku rozhovoru sa pýtam, aké mala obavy, ale ona o svojich strachoch hovorí akoby šlo o bežné očkovanie, aké sa dnes deje aj u nás.

Je v tom taká presvedčivá, že takmer zabudnem, ako sme v septembri minulého roka ešte nevedeli, čo vieme dnes: že vakcína je účinná a bezpečná.

„Páčilo sa mi to, lebo ľudia, ktorí vakcínu vyvinuli, sa mi nezdali byť motivovaní ziskom,“ hovorí Jennifer, keď mi prerozpráva príbeh „svojej“ vakcíny Comirnaty a majiteľov BioNTechu Ugura Sahina a Özlemy Türeciovej, ktorý si naštudovala predtým, ako si dala pichnúť prvú dávku. „On do práce jazdí na bicykli, žijú v malom byte v Mainzi. V deň, keď mali svadbu, sa vrátili do laboratória a pokračovali v práci. Títo ľudia žijú vedou.”

Na radu domáceho influencera

V St. Louis bežali klinické skúšky pre Pfizer/BioNTech aj Modernu, Jennifer však ani nenapadlo, že by sa jej mali týkať, kým sa do programu v júli 2020 neprihlásil jej svokor, neurochirurg na dôchodku.

„Zdalo sa mi to také riskantné!“ priznáva Jennifer. O mesiac neskôr sa prihlásil jej manžel Mike, povolaním zubný chirurg. Vtedy začala vážne uvažovať, že sa k nim pridá.