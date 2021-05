Mačací šampón to nezachráni (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Zahrievacie otázky

Igor Matovič informoval o tom, že si umyl hlavu mačacím šampónom. A toto je všetko, čo potrebujete vedieť; koniec článku, vlády aj štátu, nič viac netreba hovoriť: bývalý premiér a teraz minister (okrem iného aj) financií informuje o tom, že si umyl hlavu mačacím šampónom. A potom ešte aj pridá fotku, na ktorej z neho urobili kocúra.

Takto sme.

Takto sme, a to je aj dobre, lebo keby sme takto neboli, tak by sme sa mohli pýtať, čo je s tým skvelým plánom, ktorý ešte ako premiér dohodol s Maltou, alebo čo je s tým skvelým plánom, čo ešte ako premiér dohodol s Macronom.

Čo zase bolo inokedy, ako keď Macronovi cez esemesku pomohol vyriešiť problém; ale aj to sa stalo. Alebo keď mu zavolalo cudzie číslo a zrazu to bol Tony Blair – lebo aj to sa stalo.

Bonusová otázka: čo sa stalo s plánom znížiť kvórum v referende na 25 percent? Aj to malo totiž OĽaNO v programe. Program, viete. Program, to kedysi bývala taká vec, v ktorej sa zvyčajne písalo, čo chce ktorá strana zhruba urobiť.

No a namiesto toho Igor Matovič informoval o tom, že si umyl hlavu mačacím šampónom.

Matovič, Sulík a Hugo

Aby reč nestála, tak sa Matovič pohádal so Sulíkom a Sulík zase s Matovičom a ocitol sa v tom aj jeden Hugo.