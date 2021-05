Hlas je rádio Regina medzi stranami

Nečudovali by sme sa, ak by Sulík nad Pelleho ponukou začal uvažovať.

23. máj 2021 o 17:12 Zuzana Kepplová

Z nového prieskumu Focusu, ktorý zachytáva nálady z prvej polovice mája, kole oči rast Smeru. Práve Robert Fico priniesol dve témy pútajúce v čase odlivu korony pozornosť, pričom obe sa týkali dôveryhodnosti obnovy právneho štátu. Čo je bezpochyby vývesný štít vládnej zostavy.

Súvisiaci článok Ficovi sa aktivita vypláca. V prieskume posilnil a predbehol aj Matoviča Čítajte

Prišli s odvolávaním ministerky spravodlivosti Kolíkovej – kde sa k nim aspoň v úvahách pridalo OĽaNO – a hovorili o podmienkach kolúznej väzby – kde ich istil Boris Kollár.

Takže áno, Smeru sa podarilo rozhrabať vládnu koalíciu na témach, ktoré majú veľa do činenia s jadrom jej legitimity - boji s korupciou a rozrušení systému našich ľudí.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pri kauze Kolíkovej odvolávania sa Smeru podarilo ukázať, ako "obyčajní" jednak podliehajú objednávke svojho predsedu – keď povedal, že plagiát neprekáža, tak neprekážal, a keď povedal, že pochybnosti okolo ministerky sú, tak boli. Po druhé sme videli, ako sa poslanci OĽaNO strácajú v protikorupčnej tematike.

Tú si totiž osvojili len do hĺbky klišé, že by sa nemalo kradnúť, kauzy by sa nemali zametať pod koberec a polícii treba rozviazať ruky. Čo opakujú v náhodnom koktaile už od volieb, no ak trošku poklopete, znie to prázdnotou.