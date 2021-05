Mičovský mal odstúpiť skôr, aj tak ho dostala viera v dobro

Politickú zodpovednosť vyvodil s eleganciou.

25. máj 2021 o 19:07 Peter Schutz

Ako jeden z členov koaličnej vlády, ktorí mali podať demisiu minútu po menovaní, sa hneď po Matovičovi – ten je bez konkurencie – vnucoval Ján Mičovský.

Niežeby bol komplexne mimo so všetkými rezortnými predstavami a plánmi, avšak schopnosťou vyrábať zmätky a nepriateľov bol vysoko nadpriemerný.

Nevraviac o menejcennej koncepcii „potravinovej sebestačnosti“, ktorá síce stojí aj v programe vlády, avšak nasadenie a argumenty, ktorými to propagoval, upozorňovali na hendikep mentálny.

To všetko je však sekundárne až terciárne popri podstatnejšej veci. S eleganciou a nadhľadom vyvodil voči sebe politickú zodpovednosť v prostredí, kde sa z vlády neodstupuje ani pre falošné diplomy.

Morálne je čistý, to, že pozemkový fond sa bude rozkrádať ako vždy, nemohol pri svojej dobrej viere tušiť. Samozrejme, osobu, ktorá mu zlomila politický väz, by s jej osobným príbehom inteligentnejší manažér nikdy nemenoval nieže do riaditeľskej, ale žiadnej funkcie.

Mičovský je ďalší, kto platí daň za svoju vieru v prevahu dobra v prirodzenosti človeka.