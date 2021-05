Vedľajšie účinky Sputnika už cítime

Odpadol premiér, nafúkol sa Kollár, zvýšila sa chuť na sex s opozíciou.

27. máj 2021 o 12:46 Zuzana Kepplová

Odhlasovanie spustenia očkovania Sputnikom na stredajšej vláde ponúka ilustrovanú odpoveď na otázku, čo je v neporiadku, ak na vrchole druhej vlny pandémie doveziete neregistrovanú vakcínu.

Skúsili sme a teraz si to vďaka Igorovi Matovičovi vieme vyčerpávajúco zodpovedať.

Pripomeňme si, že expremiér do tohto nápadu zasvätil len úzky okruh ľudí, ktorým veril, že ho nevyblábolia. A potom sa čudoval, že ostatní nie sú nadšení.

Ministerka Kolíková ostala málo nadšená celkom konzistentne. Naposledy sa verejne čudovala, prečo rozhodnutie o používaní Sputnika skončilo na vláde a minister zdravotníctva si pýta rozdelenie zodpovednosti medzi kolegov.

Nuž, spýtať sa predom koaličných partnerov, za akých podmienok by súhlasili s používaním Sputnika, malo isté výhody. Napríklad by sa Matovič dozvedel, že Kollár nedbá, Sulík si to vie predstaviť, ale o nejakú registráciu stojí a cez zaľudí bez registrácie (najlepšie európskej) nejde vlak.

Remišová by nezačala tratiť ľudí, keď musela šalamúnovať medzi pravidlami a Matovičom. Čo, ako vidíme, je dilema bez šťastnej koncovky.