Zdržanlivosť by svedčala aj Herákovým kolegom

Herák sa v sebaobrane dopúšťa dosť hanebného rozširovania predsudkov.

28. máj 2021 o 9:28 Nataša Holinová

Pri trestných konaniach nikdy nie je dosť zdôrazňovania, že až do momentu právoplatného rozsudku je každý boží tvor nevinný. Platí to aj pre poslanca Heráka a pre každé ďalšie uvažovanie o jeho obvinení, keď podľa orgánov tentoraz činných v trestnom konaní porušil tri paragrafy trestného zákona.

Zároveň si možno všimnúť dve zaujímavé reakcie poslanca Heráka, ktoré nasledovali bezprostredne po zverejnení faktu, že je obvinený zo sexuálneho deliktu.

Jednou bolo „Pozrite sa na moju doterajšiu prácu. To je všetko, čo k tomu môžem povedať.“

Tak sa na tú prácu pozrime. Na stránke OĽaNO sa uvádza: „Organizuje vzdelávacie aktivity a semináre pre rizikové skupiny spoločnosti, ako sú deti, mládež, rodiny so slabším sociálnym zázemím a mladí dospelí z detských domovov.“

Pán poslanec to síce myslel inak, ale odprezentoval, že má prístup do detských domovov. A myslel to tak, že čím bohumilejšiu činnosť človek vyvíja, tým silnejšie je vylúčené, že by sa dopustil sexuálneho zneužívania.