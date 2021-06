Zemný plyn nie je zelenší ako uhlie

Treba ho začať rýchlo vyraďovať z energetického mixu.

31. máj 2021 o 11:40 Marcel Glasa

Autor je koordinátorom organizácie Priatelia Zeme - CEPA

Plynový priemysel sa dlhodobo snaží fosílny plyn rámcovať ako prechodné palivo k udržateľnej energetike, ktoré sa bude na Slovensku intenzívne používať ešte dlhé desaťročia.

Tento naratív však dostal tvrdú ranu od medzinárodnej energetickej agentúry, ktorá 18. mája predstavila štúdiu s energetickou mapou k uhlíkovo neutrálnej ekonomike. V nej totiž potvrdila, že plyn v žiadnom prípade nemôže byť považovaný za prechodné palivo, ale, naopak, treba ho začať rýchlo vyraďovať z energetického mixu.

Cesta k udržateľnej budúcnosti a čistej energií leží v energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojoch energie. Aj na Slovensku sa musíme rozhodnúť, či uviazneme vo fosílnej minulosti. Zemný plyn je totiž fosílne palivo a ak sa naň pozrieme komplexne, pri započítaní únikov metánu pri ťažbe a distribúcii je škodlivý porovnateľne ako uhlie.

Môžeme si však dovoliť nahradiť plyn, keď významnú časť budov vykurujeme práve fosílnym plynom? Dáta hovoria jasnou rečou. Ak sa chceme vyhnúť pádu do klimatickej priepasti, nemáme na výber.

Klimatický rozpočet, ktorý nám zostáva do roku 2050, ukazuje, že fosílne palivá vrátane plynu musíme vyradiť, a to čím skôr. To v prvom rade znamená okamžite ukončiť financovanie novej plynovej infraštruktúry z verejných zdrojov.

Už dnes existujú udržateľné alternatívy. Musíme začať diskutovať o ich zavádzaní namiesto umelého predlžovania života fosílnych palív.

Dôležité je zastaviť metán

Prečo je plyn takou hrozbou pre klímu?