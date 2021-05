Odpoveď už raz Tiso dostal

Oplatí sa spozornieť, ak sa niekto oháňa svojím kresťanstvom od pultu, za ktorým sa predkladajú zákony.

30. máj 2021 o 10:25 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka

Článok pokračuje pod video reklamou

Na tej fraške ma nezarazila ani tak trojdecka vody chrstnutá do tváre. Doktor pedagogiky (!) v kresle poslanca s nálepkou neofašistu sa konfrontačne spýtal soka pred sebou, či je kresťan. A to ma predsa len trochu vyrušilo.

Súvisiaci článok Matovičovi striekačky prešli, Suju bude za obliatie vodou riešiť výbor Čítajte

Táto otázka je totiž nebezpečná.

Zaujímavé je, prečo je odpoveď pre nášho doktora pedagogiky vôbec dôležitá.

Ak chcel iba so šarmom sebe vlastným poukázať na to, že osoba hlásiaca sa ku Kristovmu učeniu by mala mať vyššiu morálku než osoba iného vierovyznania, prípadne bez vierovyznania, pomýlil sa hneď dvakrát.

Po prvé, vierovyznanie je navýsosť súkromná záležitosť, rovnako ako zdravotný stav alebo sexuálna orientácia. Je nepodstatné, v aký typ nadprirodzenej bytosti človek verí a či vôbec.

Čo sa týka vyvodzovania hodnotiacich súdov na základe príslušnosti osoby k náboženstvu, nemá to ani takú relevanciu ako veštenie z gule.