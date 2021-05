Deje sa to, čo bolo jasné už po voľbách (píše Samo Marec)

Dole vodou so Samom Marcom (Zdroj: SME.sk / Hejty)

Autor je prekladateľ a publicista

Bieloruský diktátor Lukašenko uniesol lietadlo, aby z neho vybral chalana s otravnými názormi, takže v istých končinách internetu z neho hneď urobili fašistu (z toho chalana, nie z Lukašenka).

S bieloruským diktátorom Lukašenkom si potriasli rukou napríklad Robert Fico a Andrej Danko.

A hral sa hokej a Andrej Danko sa tešil, aké pekné máme dresy, keďže sa on osobne postaral, aby štátny znak nebol pod pazuchou.

A zasadal parlament, takže poslanec (a tiež fašista) Mizík citoval Alicea Coopera, no a minister Matovič sa takmer pobil s poslancom (a tiež fašistom) Sujom.

Zomrel Julo Viršík a Ibi Maiga povedal, že pre očkovanie, a polícia povedala, že by aspoň raz mohol byť ticho, ale Andrej Danko povedal, že veď Maiga len povedal svoj názor.

No a tak sa písali články o tom, že ak by Viršík naozaj zomrel v dôsledku očkovania, tak by zomrel skôr. A údajný doktor Bukovský zas vymenoval, kto všetko môže za úmrtia (na seba zabudol).

Vitajte na Slovensku.

Na kultúrnom fronte nič nové

Začali sa vydávať očkovacie certifikáty, ale presne ako pri každom doterajšom kroku, aj teraz cestárov prekvapil razantný nástup zimy.