Výber šéfredaktorky: Čo vôbec túto vládu ešte spája?

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

3. jún 2021 o 22:28 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

vládnutie Igora Matoviča je ako jedna nikdy sa nekončiaca kríza. Vždy je niekto s niekým v spore. Či už ľudia z rôznych koaličných strán, alebo rivali z tej istej strany. Vždy niekto niekoho vydiera a niekto situáciu zmierňuje. A Robert Fico za svojou plastovou maskou slintá. Asi nikdy nebolo také ľahké byť opozičným politikom. Minulý týždeň sme riešili, či sa rozpadne strana Za ľudí. A či sa následne nerozpadne celá koalícia.

Komentátori, nielen z denníka SME, ale aj z iných médií, častejšie píšu o blížiacom sa konci koalície. Aj ja sa pýtam, čo momentálne toto zoskupenie spája. Doplatili na svoju neskúsenosť s vládnutím, podcenili výzvu očisty štátu alebo jednoducho ostali uväznení vo večnej politickej slučke nespratného ega a túžby po moci?

Článok pokračuje pod video reklamou

Medzičasom sa slovo kajúcnik udomácnilo v našom jazyku a neoznačuje len osobu ktorá koná pokánie v náboženskom zmysle. My v skutočnosti nevieme, či kajúcnici, ktorí dnes vypovedajú o korupcii, skutočne ľutujú svoje „hriechy“. Ale vieme, že vďaka ich výpovediam polícia rieši podozrenia z korupcie siahajúce k najvyšším mocenským miestam. Vieme aj to, že za tieto výpovede môžu dúfať v miernejšie tresty.

Kolega Peter Kováč pre vás pripravil galériu kajúcnikov a tých, proti ktorým svedčia.

Čítajte: Matovič ráta skalpy, Fico politických väzňov. Obvinení sa postupne usvedčujú navzájom

Samozrejme, ostávajú dôležité otázky: ako polícia zabráni tomu, aby kajúcnici nerobili nadprácu pre svoju vlastnú záchranu? Dokážu vyšetrovatelia odolávať očakávaniam politikov, áno, aj tých, ktorí zadržaných za podozrenie z korupcie rátali ako skalpy? Odpovede určite nedostaneme od Roberta Fica, ktorý tieto živé kauzy zneužíva na vykúpenie sa zo svojich minulých zlyhaní v boji proti korupcii.

Sú to skôr odborné autority alebo predstavitelia polície, prokuratúry a súdov, ktorí by mali začať otvorenejšie komunikovať o svojich postupoch, vysvetľovať ich verejnosti. Presvedčiť nás, že existuje dostatočná kontrola jednotlivcov, aby ich prípadné zlyhania nenahlodali celý systém. Aby nakoniec očista štátu neutvrdila voliča v predstave, že systém ohýba vždy ten, kto je pri moci.

O pár dní, bude Najvyšší súd rozhodovať vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako celý proces aj toto pojednávanie bude ostro sledované. Preto sme sa pýtali šéfa Najvyššieho súdu Jána Šikutu, do akej miery budú sudcovia vysvetľovať svoje rozhodnutie. Šikuta zároveň hovorí aj o senáte, ktorý o kauze rozhodoval. Verí tomuto senátu? Vieme, aké očakávania má verejnosť, ale aká bude realita rozsudku?

Čítajte: Šikuta: Na pojednávanie v kauze Kuciak prídem. Verdikt môže vysvetliť len senát

S klesajúcimi počtami nakazených, narastá aj cestovná horúčka alebo aspoň napätie z plánovania dovoleniek. Dnes už vieme, že ľahšie sa bude cestovať tým, ktorí sa dali zaočkovať, a to vakcínou ktorú schválila Európska lieková agentúra. Máme už aj certifikáty, ktoré vykazujú znaky oficiálneho dokumentu, ale stále narážame na to, že podmienky nie sú jednotné: koľko štátov, toľko pravidiel. Kolega Michal Katuška sa posnažil vniesť troška svetla do cestovateľského chaosu, aj keď platí, že v čase, keď si na tento článok kliknete, niektoré pravidlá môžu byť opäť zmenené.

Čítajte: Koľko štátov, toľko pravidiel. Čo treba pri ceste do letovísk?

Ale medzi časom sa začala registrácia na očkovanie Sputnikom. Prvé čísla naznačujú, že tie morčatá v Šarišských Michaľanoch, na ktorých testovali vakcíny, sa obetovali zbytočne. Lebo Sputnik nijako neprispeje k našej kolektívnej imunite. Je to asi najdrahšia píár kampaň pre ruského výrobcu, ktorá sa nakoniec obrátila proti objednávateľovi. Igor Matovič sa poponáhľal vysvetliť, že to vyzerá so Sputnikom celkom dobre. Ale on sám si ju nedá pichnúť, keďže väčšina európskych krajín bude akceptovať len vakcíny schválené európskou autoritou, a on ako minister veľa cestuje. Čiže, pre vás, čo sedíte doma, bude dobrý aj ten Sputnik, naznačuje Matovič.

Ale môj kolega Peter Tkačenko to vidí optimistickejšie: „Na štvrtom oblete Sputnika, tentoraz už v podobe očkovania, je najpozitívnejšie, že potom už konečne zhorí v atmosfére a budeme mať tú habaďúru za sebou.“ Ale naozaj budeme?

Čítajte: Nech už Sputnik zhorí v atmosfére

Nesporne vás zaujala konštatácia môjho kolegu Jozefa Tvardzíka z Indexu „drevo je nový bitcoin“, ktorým opísal fenomén zdražovania drevených výrobkov, altánkov a chát. Prečo sa zbláznil trh s drevom? Je za tým klimatická zmena? Mali by sme sa trvalo pripraviť na to, že všetko, čo je spojené s drevom, bude drahšie? Tvardzík vo svojom článku neostal len pri bombastickom prirovnaní k bitcoinu, ale prináša aj odpovede.

Čítajte: Drevo je nový bitcoin. Malé slovenské píly ničí cenová vojna

Kristína Kúdelová sa opýtala jedného z najväčších popularizátorov vedy, prečo sa nestal novinárom. Astronóm Jiří Grygar vysvetľuje, že bola pre neho neprijateľná akákoľvek doktrína, ktorá útočí na veriacich a počas komunizmu by také myšlienky musel hlásať. Grygar pripúšťa, že nekonečnosť vesmíru sa nedá predstaviť, ale hovorí, že sa dá zrátať a že na vedu človek potrebuje veľkú fantáziu.

Čítajte: Jiří Grygar: Viacerí veľkí vedci si myslia, že vesmír stvoril boh, a nie náhodou

Postup slovenského hokejového tímu do štvrťfinále priniesol pre vás mnohých dlho očakávaný pozitívny pocit, akúsi eufóriu z hry, ktorá aj pre pandémiu tak dlho chýbala. Aj keď sa na tejto eufórii nedokážem úplne zúčastňovať, lebo hokej nesledujem, ale výkriky mojich kolegov alebo šťastné výkriky z otvorených okien, keď som kráčala domov, ma rozveselili. Vedela som, že pre športových fanúšikov sa deje niečo dôležité.

Verím, že letný pocit uvoľnenia, ak sa spojí s opatrnosťou a ohľaduplnosťou voči tým, ktorí sú chorí alebo ich ťaží strata, vám prinesie pozitívne chvíle do života.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME