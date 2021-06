Poďme sa rozprávať o sexe

Autor je prekladateľ a publicista

Keďže je všetko vyriešené a všade je pokoj a tiež už prešlo pol roka, tak Záborská išla do parlamentu zase predkladať niečo o potratoch, ale tentoraz ju predbehol Čepček, ktorý robí takú hanbu, že ho ešte aj v OĽaNO suspendovali.



No a treba uznať, že na to, aby vás z OĽaNO suspendovali, sa musíte fakt snažiť. To sa musíte dopustiť niečoho naozaj zlého, nie ako poslanec Herák, ktorého polícia obvinila zo zneužívania zverených detí a on odišiel z poslaneckého klubu a tým je to vybavené, normálka, stane sa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Kým sa však dostaneme k podstate návrhu poslanca Čepčeka, musíme ešte povedať niekoľko ďalších vecí.

Dianie v zdravotníctve, krátené

Tak napríklad štát tento týždeň rozposielal pozvánky na druhé dávky, ktoré však boli označené ako prvé dávky, hlavne ale tie pozvánky neboli vôbec platné, takže štát potom na facebooku napísal, nech si to občania nevšímajú, lebo je v tom bordel.

A minister zdravotníctva Lengvarský povedal, že on Baťovej verí a bola to tá Baťová, čo za všetko mohla a keď jej prišli kvety, tak aj to bolo organizované. Ale to zase podľa poslanca Pročka a poslanec Pročko je, vieme čo.

Otvorila sa čakáreň na Sputnik a 2. marca vtedy ešte premiér Matovič povedal, že sa ním chce dať zaočkovať 300-tisíc ľudí. No a keď sa ich prihlásilo tritisíc, tak dnes už minister financií Matovič povedal, že je to obrovský úspech, teda s ohľadom na trojmesačnú antikampaň, búchajte šampanské, idioti.

No a my nevieme, či idioti aj naozaj šampanské búchali, ale celkom dobre si pamätáme, akú antikampaň viedol Matovič proti Astre.

Z politického cintorína

Medzitým sa nám v smrteľných kŕčoch zvíjala strana Za ľudí, o ktorej sa hovorilo, že sa buď rozpadáva, alebo sa už rozpadla, alebo ani neexistuje, alebo vlastne ani nikdy poriadne neexistovala.