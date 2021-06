Z veľkého tresku bude len nevinné čľupnutie (komentár)

Robiť reformy nie je jednoduché ani ľahké.

6. jún 2021 o 14:15 Eduard Žitňanský

Minister financií Igor Matovič ohlásil zvýšenie prídavkov na deti. Mali by stúpnuť na 200 eur na dieťa a celé spolu to má stáť 2,5 miliardy eur ročne.

Vyznieva to aj ako príprava na obhajobu pre prípad, že žiadnu skutočnú reformu neurobí. Zase budú všetci vinní, lebo jeho návrh odmietali hneď v zárodku. Podobne to bolo s celoplošným testovaním či nákupom vakcíny Sputnik V.

V koncepte daňovo-odvodovej reformy je zapísané ako zdroj na zvýšené výdavky zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 20 na 25 percent. Znamenalo by takmer automatické zvýšenie cien o päť percent. Záber by síce bol v súlade so žiadanou zmenou daňového mixu – zmeniť sa má pomer daní z práce a daní zo spotreby – avšak zároveň zvýši celkové daňové zaťaženie.

Matovič si dal vlastný gól. Okamžite zavrhol zvýšenie dane z pridanej hodnoty. Stúpnuť síce môže, ale určite nie na 25 percent. Začína sa hra so sadzbami, ktorá nikdy neviedla k želaným výsledkom. Sociálna politika sa totiž daňami nerobí.