Prečo chce vláda hodiť Rázsochy do koša (píše Tomáš Drucker)

Je síce o dve minúty dvanásť, ale projekt Rázsoch sa stále stihnúť dá.

7. jún 2021 o 10:27 Tomáš Drucker

Autor je bývalý minister zdravotníctva a šéf mimoparlamentnej strany Dobrá voľba

Minulý týždeň sme otvorili tému nemocnice Rázsochy, pretože už znovu sú plné kuloáre rečí, že z výstavby nič nebude. Napriek tomu, že prvýkrát v histórii máme vďaka plánu obnovy na to aj peniaze. Vláda a ministerstvo uvažujú nad tým, že vyplatia Pentu a kúpia projekt Bory.

Minister zdravotníctva a možno ďalší ľudia v pozadí uvažujú, že by to bolo asi jednoduchšie. Nič nestavať, ponadávať na Pentu a potom od nej kúpiť novú nemocnicu, lebo štát by to nezvládol a nevyčerpali by sme peniaze z plánu obnovy.

Prečo Bory nestačia

Bory však ako náhrada ani náhodou nestačia. Nemocnica nebola stavaná ako vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia.

Preto nedokáže pokryť činnosti, ktoré sú pri Rázsochách kľúčové z pohľadu rozvoja medicíny a kvality zdravotnej starostlivosti pre ľudí na Slovensku.

Ukázalo sa, že sme doslova trafili do čierneho. Po jasnej otázke, či štát postaví Rázsochy, alebo vyplatí Pentu, ministerstvo po týždni vypúšťania dymových clôn o reformách priznalo, že alternatíva kúpy súkromnej nemocnice je stále na stole a minister sa bol v Boroch osobne pozrieť a zapózovať pre kamery.

Osobne to považujem za absolútny prešľap. Preto som v tejto súvislosti oslovil aj pani prezidentku, aj predsedníčku zdravotníckeho výboru NR SR. Táto téma nesmie padnúť pod stôl a ministerstvo musí začať konať ihneď.