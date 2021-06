Čaputová vyťahala OĽaNO za uši (komentár)

Vo vláde by si mohli prečítať ústavu.

7. jún 2021 o 15:37 Peter Tkačenko

Situácia, keď si vláda uťahuje z občanov, iste nie je ideálna, na Slovensku sme však dospeli do stavu, keď by to bolo optimálne vysvetlenie politickej reality.

Ibaže je to horšie: oni sú naozaj doslova plnoformátovo neschopní a hlúpi.

Skvostne to dokumentuje siedmy jún 2021: Najprv nám minister pôdohospodárstva v demisii Ján Mičovský pohnutým hlasom oznámil, že z boja sa neuteká, vzhľadom na volanie občanov si demisiu rozmyslel a listom prezidentke ju „stiahol“.

Ešte sme sa ani nedozvedeli, čo na túto urážku hovorí palác, a Úrad vlády o dve hodiny oznámil, že má za Mičovského náhradu. Ide z toho hrôza, ale má to aj pragmatické vysvetlenie, v ktorom dokonca nájdeme aj pozitívnu postavu. Poďme na to postupne.