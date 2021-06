Čudné časy, keď je slobodný murár viac ako slobodomurár (komentár)

Ako ocot pre zuby a dym pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu.

8. jún 2021 o 13:45 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v Českej republike



Od minulého týždňa rekonštruujeme, meníme okná aj strešnú krytinu na sto rokov starej vile, ktorú si v Šumperku postavili nemeckí luteráni a my ju dodnes používame ako budovu fary.

Rekonštrukcie týchto starých a veľkých domov bývajú vždy zábavné, každý, kto to niekedy skúsil, to rád potvrdí. A naviac, zohnať dobrých robotníkov, ktorí si svoju prácu spravia poriadne a načas, to je takmer zázrak. A ak už aj sú, majú čas tak najskôr o rok.

No a presne takýchto skvelých robotníkov sme zohnali na strechu, ale nie na okná. Na okná nám firma, ktorá ich vyrobila, poslala pravý opak, teda autentickú bandu flákačov, ktorí mali pomer práce a fajčiarskych páuz zhruba 2:1.

No a z tej pracovnej časti ešte tak tretinu času stáli a s povzdychmi "No, ty vole," konštatovali, že táto výmena okien bude komplikovanejšia, než si mysleli. Zameriavali to pritom na trikrát.