Reformná tvorba Matoviča je veselohra (komentár)

Najväčší Matovičov výčin, „projekt“ superhrubej mzdy, je odtajnený.

9. jún 2021 o 18:20 Peter Schutz

Hoci z konfliktu záujmov ako dom (v stávke je živobytie), takzvaná daňová reforma Matoviča si vyžaduje nepretržitú sledovanosť.

Koaličná politika je natoľko anarchistická, že superhrubá mzda, jeden odvod a 200 eur na dieťa – čo zďaleka nie sú všetky aspekty – môžu pri zatmení myslí aj prejsť parlamentom. Škandál by to bol rovný väzbe šéfa tajnej služby, ale mlieko rozliate.

Jasné, hovoríme o fikcii, na papieri Matovič nemá nič. A do prázdnin zrejme mať nebude, takže by sa celé dalo aj odmávať veštbou Sulíka „z toho nič nebude, sú to také nereálne predstavy, že ešte chvíľu bude okolo toho tancovať, a potom si nájde inú zábavku“.

Podobne skeptický však bol predseda SaS aj k nájomným bytom a zrazu Holého už podporuje. Iste, plán nabral výrazné zmeny, to sa však môže prihodiť aj 200 eurám na dieťa.

Čo ak Matovič objaví iný zdroj financovania než zvýšené dane? Čisto racionálne, mimo výdavkov, na ktoré nesiahne, nevidieť nič, avšak... Kam sa hrabete s racionalitou v tejto koalícii?