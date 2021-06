Je liberál komunista s diplomom? (píše šéfredaktorka SME Beata Balogová)

Slovo liberál dnes mnohí používajú, akoby ním označovali nakazeného človeka. V horšom prípade, akoby liberalizmus bol genetickou výbavou, farbou pleti alebo oblúkom nosa.

Tak, ako sa to viackrát stalo v európskych dejinách. V Maďarsku táto definícia podsúva aj obraz mestského Žida bez lojality ku krajine.

V niektorých kontextoch sa liberalizmus objavuje ako nejaká mánia, obsesia, napríklad s politickou korektnosťou, tik, výsledok nejakého narušenia. Prejav traumy z detstva. Odklon od normálu.

Podľa „láskavejších“ verzií sú liberáli naivní, sú akési veľké nespratné deti, na ktoré už neplatí dobré slovo. Aby bol obraz liberála ako verejného nepriateľa účinný, musí vznikať predstava, že liberalizmus sa šíri ako mor a liberáli sú všade.

Komunisti s diplomom

Bez slova liberál by dnes oficiálna komunikácia maďarskej vlády nemohla existovať. Viktor Orbán natiahol tento výraz do nevídaných rozmerov a napchal do neho všetku frustráciu národa.