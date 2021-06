Výber šéfredaktorky: Na tento danajský dar nebude Matovič spomínať v dobrom

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

10. jún 2021 o 22:03 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

púť vakcíny Sputnik na Slovensku stále živí komentátorov, šteklí ich fantáziu a inšpiruje k ironickým obrazom. Vždy sa na sputnikovských vtipoch zasmejem, zároveň zúfam, keď si uvedomujem, že dôvod výsmechu nás stál veľa peňazí.

Počet ľudí, ktorí sú ochotní si dať pichnúť neregistrovanú vakcínu, je stále pod 10-tisíc, čo znamená, že ruské vakcíny v Šarišských Michaľanoch pekne dozrievajú k svojej exspirácii. Bola to vlastne najdrahšia a najmárnivejšia politická kampaň, danajský dar od maďarskej vlády.

Pre Rusko to nakoniec nebola dobrá reklama. Ale ak išlo o to, ako vniesť ešte viac chaosu do chaotického riadenia krajiny, tak zadávatelia uspeli. Vo všetkých ostatných rovinách kampaň zlyhala. Sputnik je dnes jednou z najdrahších politických frašiek.

Stále nevieme presne, čím všetkým sme za ňu zaplatili. Igor Matovič určite vie. Mimochodom, jeho táto vakcína stála premiérske kreslo. Aj tak si ju nakoniec nedal pichnúť.

Kolega Ján Krempaský vycestoval do Žiliny, aby sa porozprával s ľuďmi, ktorí sa dočkali očkovania Sputnikom. Niektorí si povedali, že majú v sebe od detstva samé ruské vakcíny, tak im Sputnik určite neuškodí. Chcete ich stretnúť?

Čítajte: Sú odhodlaní a cestovanie ich netrápi. Kto sú záujemcovia o Sputnik?

Na podozreniach, ktoré sa lepia na Adriána Szabóa, hlavného vyšetrovateľa trestných činov policajtov, sa nesmejem. Je to tragédia, ak človek na takejto pozícii si vymieňa tisícové dary s policajtmi, aj keby to malo byť v rámci „sociálnych kontaktov“, na ktoré má každý právo.

Komentátor Peter Schutz sa pýta „čo za personalistiku sa vedie v tomto štáte“ a dodáva, že „silná káva by bol slabý výraz ešte i vtedy, keby v predbežnom zadržaní nepredchádzali Szabóovi riaditeľ aj s námestníkom tajnej služby, polovica finančnej správy s colníkmi a divízia policajtov i sudcov k tomu“.

Čítajte: Zadržaný šéf inšpekcie je čistý smrťák

Ján Mičovský už navždy ostane ministrom, ktorý si neprečítal ústavu a rozmyslel si svoju demisiu v čase, keď ju už prezidentka Zuzana Čaputová prijala. Zvolal tlačovú konferenciu, aby oznámil, že demisiu sťahuje, ale jeho šéf bol pripravený oznámiť meno nového ministra.

Popritom Mičovský mohol pokojne ostať príkladom politickej kultúry: ak sa objavia v rámci jeho rezortu vážne podozrenia z korupcie, tak minister odstúpi. Kolega Michal Katuška sa Mičovského pýtal, či mu ten chaos okolo demisie stál za to.

Čítajte: Mičovský: Heger vedel, že chcem demisiu stiahnuť

Kedysi sa vyslovovalo meno Bödör s pocitom tajomna, akoby nemohli povedať úplne všetko, čo tušili. Dnes už vieme, že to tajomno bolo pomerne temné a skutočnosť o vplyve tejto rodiny prekonala aj najdivokejšie dohady.

Bödörovci sa obšmietali okolo Fica vo vrecku so Zlatým kľúčikom. Kolega Tomáš Vašuta z Indexu sa pozrel na to, ako tento rodinný klan z Nitry chcel rozobrať štát, ako sa stal vládnym obľúbencom, ako Norbert Bödör podnikal so Zoroslavom Kollárom a aké mal investičné väzby na Pentu. Aká budúcnosť čaká túto rodinu, „ktorá sa do povedomia zapísala ako oligarchovia, ktorým klasické podnikanie nestačilo“?

Čítajte: Linka na Fica, Jahnátka i Pentu. Ako chceli Bödörovci rozobrať štát

Čo vlastne spája obvinenia slovenského poslanca Jána Heráka a jeho českého kolegu Dominika Feriho zo sexuálneho obťažovania okrem toho, že minulý týždeň obaja silne rezonovali v médiách?

Podľa mojej kolegyne Michaely Žurekovej na základe obvinení „obaja zneužili svoje postavenie a moc, a to nie jednorazovým skratom ústiacim do násilia, ale opakovane a na viacerých ženách či dievčatách“.

Preto sa ďalej pýtala na to, aké sú vlastne charakteristiky páchateľov sexuálneho zneužívania a či majú pocit beztrestnosti. Majú vôbec títo ľudia strach z odhalenia?

Čítajte: Feri, Herák a ďalší. Ako je možné, že sa nebáli odhalenia?

Ako sa nakrúca na chránenom území hlboko v lese pod Súľovskými skalami rozprávka? Ako čakala trpezlivo na svoju chvíľu pri západe slnka herečka Táňa Pauhofová?

Moja kolegyňa Jana Alexová vás tam prostredníctvom svojho textu rada zoberie. Každá rozprávka má svoje zlo, ktoré nakoniec dobro premôže. „Som zosobnením zla, všetkého zlého, čo si len viete predstaviť, všetkých zlých úmyslov. A dnes by malo vyvrcholiť moje úsilie dostať sa k bohatstvu a získať všetku moc nad touto krajinou,“ hovorí Pauhofová. Ako sa bol dobra a zla nakrúca?

Čítajte: Som zosobnením zla, vraví Táňa Pauhofová. Na svoju chvíľku si však musela počkať

Moji kolegovia priniesli oveľa viac zaujímavých tém, než som mohla uviesť v mojom liste. Pre mňa naďalej ostáva pomerne kľúčovou téma očkovania. Žiaľ, zatiaľ nedosahujeme ani len 20-percentnú zaočkovanosť obidvoma vakcínami, a tak sme pomerne ďaleko od kolektívnej imunity. A tá bude rozhodovať, ako intenzívne sa po lete vráti ďalšia vlna. Ak ste sa zatiaľ nedali, dajte sa, prosím, zaočkovať.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME