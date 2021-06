Krajniak pochybuje, že ženy politiku zlepšia (komentár)

Minister sa pýta, čo nám spor u Za ľudí hovorí o prínose žien do politiky.

10. jún 2021 o 16:52 Zuzana Kepplová

Odhliadnime teraz, či drukujete v občianskej bitke u Za ľudí kolíkom, alebo remiškám. Samotný spor priniesol do nášho skromného spoločenského diškurzu aj tvrdenie, že keď sa dve skupiny s líderkami na čele takto nemilosrdne svária, dáva nám to na známosť, že ženy do politiky nijakú novú a vyššiu akosť neprinesú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žiada sa nám drzo odvetiť, že je to isto výborná zámienka nesnažiť sa o vyššiu prítomnosť žien v politike či vo vysokom manažmente. Veď situáciu nijako nezlepšia, svet nespasia, tak načo páliť energiu, však?

Veď hej, spravodlivosť je energeticky náročná. To však teraz nechajme tak a venujme sa pozorovaniu, ktoré nám dal do pozornosti aj Milan Krajniak z čela ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Čo je kľúčový vládny úsek, ktorý sa otázkam spoločenskej spravodlivosti a zlepšeniu postavenia žien venuje priam programovo cez jednotlivé politiky či grantové schémy, ale aj nastavovaním jazyka, ktorým ministerstvo hovorí.