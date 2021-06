Dúfajme, že Mikasa zasa nezaskočí jeseň

Na očkovanie sa nemôžeme spoliehať.

13. jún 2021 o 14:42 Peter Tkačenko

Keď nám vypukla sloboda, čísla nakazených spadli na zvládnuteľnú úroveň a konečne sa môžeme bez výčitiek svedomia vrhnúť do víru spoločenského života, nudná téma boja s hnusobou sa zdá až otravná. Ibaže aj tento rok sa nás jeseň s veľkou pravdepodobnosťou spýta, čo sme robili v lete.

Perspektíva jesene so zaočkovanosťou hlboko pod potrebnými sedemdesiatimi percentami dnes už nie je kuvikanie, ale rozumný predpoklad. To znamená, že treba pracovať s variantom budúcnosti bez kolektívnej imunity a bolo by trestuhodné pripraviť sa naň tak ako minule, teda nijako.

Článok pokračuje pod video reklamou

Už sme si vyskúšali všeličo, zistili sme, že nie sme ostrovček a drastické obmedzenia hospodárskeho a spoločenského života známe ako lockdown neodvrátime jednoduchými riešeniami typu blackout či nárazovým testovaním. Zostáva nudná robota, teda cielené PCR testy a trasovanie.