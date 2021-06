Zo slovenských konzervatívnych političiek ide strach

Ich vytúžený svet je aj svetom chladu a krutosti.

13. jún 2021 o 14:53 Nataša Holinová

V prvom pláne to vyzerá ako pokrytectvo par excellence: dobre našľahaný koktail ochrany života, ochrany detí a potom ochrany obvineného zo zneužitia detí, ktoré sú zrazu druhoradé. Je to však dokonale konzistentný balíček.

Heráka konzervatívne političky nebránia len preto, lebo je to "ich človek". Bránia najmä určitý model sveta, a to čoraz nástojčivejšie.

Ak sme sa nevedeli vynačudovať nápadu poslanca Čepčeka vyžadovať od znásilnenej ženy potvrdenie prokurátora, tak poslankyňa Záborská by chcela rovno rozhodnutie súdu. To by okrem absurdného naháňania osoby, ktorá má ochranný status obete, znamenalo aj to, že dieťa bude dávno na svete.