Ako si vybrať medzi morom a horami

K dovolenkovej schizme u nás nikdy neprišlo.

15. jún 2021 o 10:31 Vladimír Leksa

Autor je biochemik a imunológ, pôsobí v SAV a MUW

Halina Pawlowská raz vymenovala 24 dôvodov, prečo sa teší na leto. Mne stačia dva – hory a more. V lete sa v horách dá ležať a jesť lesné jahody a v mori zasa čvachtať a hľadať mušle na dne.

Zamlada som s kamarátmi chodil iba do hôr. More sa stalo mojím cieľom až pod vplyvom manželky, najkrajšej zo všetkých.

Hneď na začiatku nášho spoločného života došlo k dileme – kam ísť? Ja som bol za hory, manželka za more. A, obaja vedecké typy, hneď sme aj vyskúšali, či by sa to nedalo voľajako spojiť. Keďže v Tatrách more nemáme, museli sme nájsť horu pri mori. Tú sme objavili v katalógu.