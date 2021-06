Zastavenie Herákovho stíhania je nehorázne (komentár)

Radosť vyšetrovať, keď sa vopred rozhodneme, že skutok sa nestal.

15. jún 2021 o 10:45 Nataša Holinová

Na pochopenie, aké škandalózne je zastavenie stíhania exposlanca Heráka, sa nám zíde ovládať niekoľko skutočností zo sveta „štátnych“ detí.

Takéto dieťa, o ktoré sa nestarajú rodičia, má podľa zákona okolo seba vybudovanú kruhovú ochranu.

Bez ohľadu na to, ako sa to stalo, do starostlivosti detského domova bolo zverené rozhodnutím súdu, pri ktorom ho zastupoval kolízny opatrovník, teda sociálka, čo je triviálny názov pre oddelenie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na každom okresnom úrade práce.

Posledným vrcholom trojuholníka je prokuratúra, ktorá na netrestnom úseku dohliada na dodržiavanie zákonov okrem iného v zariadeniach, kde sa vykonáva ústavná starostlivosť.

V praxi to znamená, že príslušný prokurátor pravidelne skáče do detského domova na kávu a jednou z vecí, o ktoré by sa mal explicitne zaujímať, je, či sa okolo detí nemotal akýkoľvek trestný čin, alebo nenastala iná nezvyčajná situácia, trebárs útek.

Ani záujem súdu sa nekončí prvým rozhodnutím a rovnako sa musí pravidelne oboznamovať s tým, ako sa dieťaťu vodí.