Ako upratať sociálne siete

Európska únia musí prejsť od odporúčaní k nariadeniam. Čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne online.

15. jún 2021 o 23:15 Vladimír Bilčík

Autor je europoslancom za stranu Spolu/EPP, členom výboru pre dezinformácie Európskeho parlamentu



Hrozby, ktoré predstavujú sociálne siete v ich súčasnej podobe, sú omnoho väčšie ako potenciálne riziko, že by sme to mohli s reguláciami prehnať.

Ilustruje to každý jeden človek, ktorý zomrel na covid-19, pričom zmätený internetom do poslednej chvíle neveril, že by mu tento vírus mohol ublížiť.

Z doterajších skúseností vieme, že oficiálne výzvy k technologickým platformám, aby dobrovoľne robili viac v boji proti dezinformáciám, prinášajú len rozpačité výsledky. Vítam preto nedávno vydané usmernenie Európskej komisie, ako by sa mal posilniť kódex postupov proti dezinformáciám.

Ide správnym smerom, ale musíme mať realistické očakávania od toho, čo skutočne prinesie.

Ako zastaviť dezinformátorov

Našou snahou musí byť preniesť časť z podobných návrhov do tvrdej európskej regulácie a včleniť ich do pripravovanej legislatívy o európskych digitálnych službách – Digital Services Act. Tá mieri najmä na nelegálny obsah.

Šírenie dezinformácií nebudeme schopní regulovať priamo. Teda, robiť to podobným spôsobom, ako to plánujeme v EÚ pri nelegálnom obsahu, keď budú musieť platformy po upozornení od regulátora sťahovať každý protiprávny príspevok.

A má to svoju logiku. Pri nelegálnom obsahu vieme jasnejšie vymedziť a definovať, čo sa pod ním myslí.

Máme desaťročia skúseností s aplikáciou formálnych hraníc pre slobodu slova: so stíhaním za šírenie extrémizmu, popieranie holokaustu, alebo výziev na násilie. Je to o plnení zásady "čo je nelegálne offline, musí byť nelegálne online".

Dohodnúť sa však na tom, čo je a čo nie je pravda, je oveľa zložitejšia úloha. Manipulácie majú zväčša množstvo odtieňov a sú bežnou súčasťou politického alebo ideologického boja.

To neznamená, že máme rezignovať na snahy o zdravšie sociálne siete s lepším informačným prostredím nad rámec toho, že odstránime nelegálny extrém. Ten tvorí len fragment z toho, čo dnes vnímame ako problém na sociálnych sieťach.

Zodpovednosť technologických gigantov

Na dezinformácie a škodlivý obsah treba ísť inak. Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na posudzovanie pravdivosti a regulovanie jednotlivých príspevkov, treba sa zamerať na zlepšovanie prostredia.