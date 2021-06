Zaslúžime si ešte jedno povstanie (stĺpček)

Tretia vlna – s delta variantom v erbe – sa hlási ako nezvratnosť.

17. jún 2021 o 16:03 Zuzana Kepplová

Pri pohľade na mapu zaočkovanosti sa potvrdzujú známe delenia. Hustejšie zaštepené mestá možno vysvetliť dostupnosťou služieb (vrátane očkovania), čo hneď aj potvrdzuje, že očkovacie autobusy sú chvályhodné a mali by premávať priam kyvadlovo.

Ak však nakukneme do čakárne, ktorej vyprázdnenosťou nás strašil ešte bývalý šéf NCZI Suja – to bol whistlerblowerský počin –, musíme vziať do úvahy nepríjemnejšiu pravdu.

A to takú, že niektoré oblasti, ktoré už teraz trpia nedostatkom služieb a odlevom rúk aj hláv, si nezaočkovanosť zaradili medzi svojráz. Dokonca s istou dávkou hrdosti.