Výber šéfredaktorky: Zazreli sme novú nádej

Beata Balogová vyberá najlepšie články týždňa.

17. jún 2021 o 22:00 Beata Balogová

Milé čitateľky a milí čitatelia,

videli sme Mariana Kočnera v modrej väzenskej rovnošate a s dreveným krížikom na hrudi. Jeho spoločníčku v odchytávaní mužov s mocou, ale bez reflexie Alenu Zsuzsovú sme pri vyhlasovaní rozhodnutia Najvyššieho súdu v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej nevideli. Ale jasne sme zazreli novú nádej. Súd nateraz vymazal z Kočnerovho registra slovo nevinný.

Článok pokračuje pod video reklamou

Myslím, že rodiny obetí si nevedeli predstaviť svet po prípadnom potvrdení oslobodzujúceho rozsudku špecializovaného súdu. Niektorí boli pripravení na všetko. Ale všetci sme boli napätí.

Uvedomujem si, že časť verejnosti môže byť z tejto kauzy unavená, ale toto nie je televízny seriál, ktorý sa vypína, ak príliš dlho trvá.

Advokát rodiny Kušnírovej Roman Kvasnica sa bál, ako súd dopadne, ale pár dní pred pojednávaním hovoril, že Kočnera a Zsuzsovú nie je možné jednoducho oslobodiť. Povedal aj to, že podľa neho je prvostupňové rozhodnutie senátu nezákonné.

Zlatica Kušnírová sa ho pýtala, či sa ešte dá senátu Ruženy Sabovej dôverovať. Odpoveď si môžete prečítať v rozhovore, ktorý pre vás pripravil Peter Kováč.

Čítajte: Advokát Kvasnica: Kočnerovi ide o všetko. V kauze Kuciak ho nie je možné oslobodiť

Čitateľ môže byť reálne unavený z vecí, ktoré sa vyplavujú zo strany Za ľudí. Veronika Remišová prekročila pomyselný rubikon politickej slušnosti, keď obhajobu svojho postupu v strane postavila na diskontnom argumente, že Mária Kolíková nekritizovala kauzy Smeru.

Ak by to urobil jej bývalý šéf Igor Matovič, tak sa nad tým nikto nepozastaví, lebo on v zbraniach a pomste nie je vyberavý. Lenže Remišová mala hrať inú politicko-kultúrnu ligu.

Kolega Michal Katuška sa jej viackrát opýtal, čo jej bráni zvolať kongres strany. Ak ste zatiaľ rozhovor s Remišovou nečítali, môžete to urobiť.

Čítajte: Remišová: Nepočula som, že by Kolíková kritizovala kauzy Smeru

Minulý týždeň sa vzdal poslaneckého mandátu aj poslanec Ján Herák, ktorý je podozrivý zo zneužitia maloletých dievčat v tábore. Ak si myslíte, že budete čítať pozitívny prípad vyvodenia zodpovednosti, tak nebudete. Herák odstúpil až potom, ako ho na to vyzvali dve zo štyroch koaličných strán.

Samozrejme, že Boris Kollár, ktorý v minulosti musel tiež vysvetľovať komunikáciu s chovankyňou resocializačného centra, sa ho zastal s tým, že mu nemajú strany prikazovať, ako postupovať. A to je ešte tá menej problematická časť príbehu. Kolegyňu Natašu Holinovú znepokojili aj iné veci.

Čítajte: Herák padá, želajme si niečo pre obete sexuálneho násilia

Pred tridsiatimi rokmi napísal esej, ktorá nadlho ovplyvnila diskusie o politických zriadeniach a demokracii. Francis Fukuyama predpovedal koniec dejín, keďže podľa neho sa liberálna demokracia ukázala ako najefektívnejšia a najvyššia forma zriadenia.

Môj kolega sa s Fukuyamom porozprával na konferencii Globsec o tom, či teraz mieni korigovať svoje tvrdenia.

Čítajte: Fukuyama pre SME: Koniec dejín nebol predpoveďou, hlavná myšlienka platí dodnes

Sme v roku 2071, vo svete, keď ľudia narodení krátko pred Nežnou revolúciou beznádejne čakajú dlhé roky, aby sa dostali do domovov dôchodcov, lebo sa o nich nemá kto postarať.

Kolega Tomáš Vašuta z Indexu vybral takýto príklad, aby čitateľovi ilustroval demografický šok, ktorý krajinu čaká. Slovensko vymiera a je to neodvrátiteľný fakt. Prečo sa to deje? Čo nám teda ostáva? Naozaj to nevieme zvrátiť?

Tento text mnohých zaujal. Ak ste ho ešte nečítali, môžete to urobiť teraz.

Čítajte: Slovensko sedí na časovanej bombe. Následky pocítime všetci

Myslím, že v horúčavách sa vám ešte príjemnejšie bude čítať rozhovor s Martinom Navrátilom, cestovateľom, ktorý už bol na Čukotke, Sibíri aj v Antarktíde, kde zažil už aj mínus 50 stupňov. Čaj tam mrzne po niekoľkých minútach a jedlo na ulici je akoby práve vytiahnuté z mrazničky.

Všetko, čo si kúpi človek na ulici, musí zjesť veľmi rýchlo, takže je to ozajstný fast food, hovorí Navrátil v rozhovore s Elou Rybárovou.

Čítajte: Aj v najchladnejších krajinách majú fast food, ale vodkou sa nezohrievajú

Tento týždeň ma potešila správa, že séria článkov SME o sexuálnom obťažovaní získala Česko-slovenskú novinársku cenu. Ďakujem kolegyniam Zuzane Kovačič Hanzelovej, Mii Žurekovej a Soni Jánošovej za ich skvelú prácu. Môžete si prečítať ocenenú sériu.

Čítajte: 22 svedectiev: Sexuálne obťažovanie zažila prezidentka, režisérka i čašníčka



Ďakujem, že nás čítate.

Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME

Chcete pravidelne dostávať Výber šéfredaktorky e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.