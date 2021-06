O chvíľu bude polnoc a starci bdejú

Ešte chcú žiť a našou povinnosťou je umožniť im to.

20. jún 2021 o 11:59 Mariana Čengel Solčanská

Autorka je režisérka

Dnes by mal Ivan narodeniny. Zavolala by som mu, že na neho myslím, a on by bol v nálade, pretože by si hneď ráno dal na námestí v Bystrici naliať špiritus a užíval by si, že je deň, teplo, že má kamarátov a že je stále a naveky najkrajší chlap a najlepší slovenský herec.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ivan Palúch, princ Bajaja, Adam Šangala, Adam Jednoručka. Dožil sa staroby, odhalil dlaždicu so svojím menom pred DPOH a potom zomrel.

Staroba je iba pre niektorých, je za odmenu. Seniori môžu mať pocit, že sú na ťarchu, že dnešnému svetu nerozumejú, že sú osamelí a nepotrební, ale nie je to tak, sú darom. Ako môj kamarát, deväťdesiatročný vedec Tonko Uherík, ktorý mi sprisahanecky prezradil, že ozajstný život sa začína po šesťdesiatke.