Matovič pracuje pre Hegera (komentár)

Matoviča verejne podporí menej svojprávna časť klubu OĽaNO.

20. jún 2021 o 14:23 Peter Tkačenko

Je to jasné, leto už skutočne prepuklo naplno. Pichľavé fotóny sa sčasti ako vlny a sčasti ako častice dotrepali zo žeravého kotúča na oblohe až k našej chladnej hrude a teplým pohladením prebudili z driemot Igora Matoviča. Vzhľadom na jeho reči by niekto usúdil, že ho aj udreli, ale nie, to je predsa stará forma.

Článok pokračuje pod video reklamou

Pre aktuality.sk vyjavil, že SaS mal vyhodiť z vlády, Máriu Kolíkovú považuje za multimiliónovú podvodníčku a Zuzana Čaputová spáchala nehoráznosť, keď sa pri referende obrátila na Ústavný súd. Neskôr dodal, že Richard Sulík ktovie prečo (žmurk) nechal „prasa pri hrante“, teda Andreja Holáka vo vedení MH manažmentu.

Forma je stará, ale dôsledky nové. Také slová z úst od predsedu premiérskej strany by inokedy znamenali hrozbu pre koalíciu, veď nedávno mali devastačné dôsledky na Matovičovu vládu. Ibaže vstupujeme do ďalšej fázy koaličného spolužitia, keď na Matovičových slovách záleží čoraz menej a ostatní sa azda učia zdržanlivosti.