Keď sa mŕtvi na delta variant oplatia (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Ladislav Kamenický zo Smeru mal na Bratislavskom hrade výstavu svojej maliarskej tvorby, a to vrátane – takpovediac – eklektického portrétu Roberta Fica. A minister vnútra Mikulec povedal, že už nenosí tie fejkové hodiny, a že nevie, či to je trestné (minister vnútra, chápete). A potom ho odvolávali.



Odvolávali ho, takže poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje, povedal Matovičovi, že je trtko, na čo Matovič tomuto poslancovi pre zmenu povedal, že je primitív, a to je dobre, lebo títo dvaja sa našli.

Lenže problém bol inde.

Treba to nejako zaonačiť

Igor Matovič poskytol rozhovor, v ktorom povedal, že je znechutený, zatrpknutý a má pocit krivdy. A tiež, že Sulíka mal vyhodiť z vlády ešte minulý rok v apríli, nie ako Borisa Kollára, ktorý pomáha Slovensko očistiť od mafie. Hehehe.

Okrem toho Igor Matovič tiež zaúkoloval ministra zdravotníctva Lengvarského, ktorý má urobiť tak, aby Sputnik neexspiroval. A to je natoľko unikátna myšlienka, že stojí za preklad.

Minister financií totiž ministrovi zdravotníctva vlastne hovorí, aby sa nejako postaral o vakcínu, ktorú on ešte ako premiér priviezol. A priviezol ju bez toho, aby o tom niekomu povedal, urobil to za absolútne nejasných podmienok a potom sa dialo veľa vecí (v súvislosti s tým mu napríklad padla vláda).

No a potom sa navyše ukázalo, že sa ňou nechce očkovať milión ľudí, ani pol milióna a ani štvrť, ale skôr niekoľko tisíc.

Skrátka, bol to politický prúser obrovských rozmerov a na všetky strany, no a tak to teraz má minister zdravotníctva zaonačiť nejako tak, aby Sputnik neexspiroval. A hovorí mu to minister financií, ktorý to celé vyrobil. Brilantné.

O konzistentných výrokoch

Taktiež sme oslávili rok, odkedy Igor Matovič ohlásil prevrat v stavebných konaniach, ktorý je veľmi podobný tomu, keď oznámil voľby cez internet, alebo keď uvažoval o znížení referendového kvóra (to mali dokonca aj v programe).

A môžeme si hovoriť, že svet je predsa len o niečo lepší, keď je Igor Matovič už len ministrom financií, lebo nech hovorí hocičo, je to tak trochu jedno, radi ho necháme.

Môžeme si to hovoriť, lenže 9. júna Igor Matovič povedal, že hurá na dovolenky, a o pár dní, presne 17. júna, pre zmenu povedal, že to tiež nie je len tak, lážo-plážo cez hranice.

A to už sme pri probléme, a to pri delte.