Medvede za nič nemôžu. Ale množia sa ďalej

Ad: Šéf zásahového tímu pre medveďa hnedého: Strieľanie nič nerieši

22. jún 2021 o 11:51 Ján Mikuláš

Autor je predsedom urbáru Vrbica

Dovoľte mi niekoľko poznámok k rozhovoru so šéfom zásahového tímu pre medveďa hnedého Jaroslavom Slašťanom v denníku SME z 19. júna.

Respondent uviedol veľa pravdivých informácií o etológii medveďa a tiež rady, ako sa vyhýbať možným konfliktom s medveďom.

Sú to osvedčené zásady, ktoré vychádzajú z poznatkov slovenských aj zahraničných vedcov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.

Zásady, ako sa správať, by mali platiť pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v oblasti výskytu medveďa. Otázkou je, čo je to oblasť výskytu medveďa dnes. Sú to aj intravilány obcí, poľnohospodárska krajina, sady, záhrady ba už aj vinohrady?

Správne vystihol aj „tri zdroje“ narastajúcej populácie medveďa, zabudol im však priradiť dosah na populáciu medveďa a najmä zodpovednosť.

Kto vlastne prikrmuje

Poľovníci už dva roky pre šírenie afrického moru diviaka nemôžu okrem sena a „bylinných produktov“ prikrmovať zver žiadnym jadrovým ani iným medveďmi konzumovateľným krmivom a už vôbec nie pri areáli materskej školy.