My sme tí, ktorí sa dočkali. Ako Matovič stvoril očkovaciu subkultúru

"Keď ohlásili, že Sputnik nebude pre tých od 60 hore, mnohí to vzdali a išli na vakcínu od Pfizera. My sme vydržali," hovorí jeden z čakajúcich na schodisku Polikliniky cudzokrajných chorôb na Americkom námestí v širšom centre Bratislavy, kde sa očkuje touto vakcínou pre celý kraj.

Je nás pred dverami tak do desať ľudí, no keďže tu nie je čakáreň, rad sa tvorí na schodoch a vyvoláva dojem preplnenosti.

"Jasné, nikto nemá o vakcínu záujem, nikto tu nie je," glosuje ďalší prítomný správy o tom, že na Sputnik čaká menej záujemcov, ako uvádzal Igor Matovič a jeho okolie, keď argumentovali v prospech neregistrovanej vakcíny.

Čakať na ňu mali podľa údajov vlády státisíce až pol milióna, napokon sa v júni do čakárne prihlásilo niekoľko tisíc ľudí (dosiaľ 14-tisíc).

Hore do schodov

Prítomní sa ubezpečujú v podozrení, že Sputnik im bol upieraný schválne, aby si to rozmysleli a siahli po pfizeri, spomínajú svojich známych, ktorí to nevydržali a šli sa zaočkovať. Iný pán sa zapája do diskusie, že on by si okrem Sputnika aj tak nič iné nedal.

Práve touto kohortou sa najčastejšie argumentovalo, že nejaká časť obyvateľstva chce len ruskú vakcínu, inak sa zaočkovať nedá.

V tomto rozhodnutí ju politická reprezentácia, plytvajúca vzácny čas voličskej koncentrácie na promovanie neregistrovanej vakcíny, len povzbudzovala. Pričom nezaznelo, že zložením sa Sputnik podobná oxfordskej astre a o jej vedľajších účinkoch vieme podstatne menej nie preto, že by neboli. Ale preto, že ju vyvinuli a používa sa v krajinách, kde sú v otázkach vykazovania dát pomerne voľnomyšlienkárski.

A tak tu stojíme, pred dverami horného poschodia. Čo je samo osebe zvláštne a návštevníci si hneď všimli, že prevažne starší klienti šliapu za vakcínou cez dve poschodia.

"Videli ste, teraz niesli vakcínu dole, asi išli za niekým, kto to nevyjde," komentuje pani, pri ktorej opise upúta najviac svetlička na bielych vlasoch, ktorá ich sfarbila do sýtej ružovej.

Áno, mohlo by to byť aj pojednanie o štýle. Pretože Sputnik sa stal výrazom istého postoja k životu a naladenia voči svetu. Ruská vakcína je doplnkom trebárs pre svetličku a ošúpané koženkové sandále. Stoja tu starší čakatelia, muži aj ženy. Niektorí so sprievodom. Ako tata a ja.