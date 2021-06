Čo sa o medveďoch naučiť od Eliáša

Človek sa má k prírode stavať ako správca, ktorý za ňu nesie zodpovednosť.

22. jún 2021 o 12:01 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár, pôsobí v Českej republike



Provokácie typu „na to nemáš“ poznáme z kolektívov takmer všetci. Ich obsah sa mení s vekom, typom kolektívu a niekedy aj s tým, či je deň, alebo nastala noc. Niekedy sú z toho veselé spomienky, inokedy človeka aj po rokoch zamrazí.

Pamätám si, že na základnej škole som sa takto dal vyprovokovať k tomu, že som spolužiakovi hodil aktovku do potoka.

Na strednej škole sa zas spolužiaci v dielňach často a radi provokovali k tomu, aby niekto nechal skľučovadlo v sústruhu a takto ho zapol, čo je extrémne nebezpečné, a preto aj zakázané.

Skúsil to len jeden. A mrazí ma z toho dodnes, hoci sa, našťastie, nikomu nič nestalo.

Ak by ste si mysleli, že teológovia sa podobným veciam oblúkom vyhýbajú, bol by to veľký omyl. Akurát sa týkajú iných vecí. Trebárs toho, komu sa podarí použiť aspoň na študentskom zamyslení, prípadne niekde na praxi, jeden z tých kazateľsky nepoužiteľných biblických textov.

Lebo aj také máme.